Apple iPhone 14: nuove colorazioni in arrivo

Il colosso di Cupertino Apple, durante l’imminente primavera dovrebbe iniziare a vendere iPhone 14 e iPhone 14 Plus nella nuova colorazione gialla.

Lo scorso marzo, Apple ha introdotto il colore verde per iPhone 13, iPhone 13 mini e iPhone 13 Pro. Nell’aprile 2021, Apple rilasciato iPhone 12 e iPhone 12 mini in viola. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPhone 14: arriverà presto la colorazione Giallo

Diverse fonti confermano che il team PR di Apple sta pianificando un briefing sul prodotto la prossima settimana. Apple ha annunciato i nuovi colori verdi per la serie iPhone 13 martedì 8 marzo dello scorso anno, quindi c’è la possibilità che il briefing sia correlato all’annuncio di un nuovo colore per gli iPhone 14.

Non possiamo ancora confermare che questo nuovo colore arrivi al 100%, ma Apple aggiunge spesso nuovi colori per iPhone in primavera, in modo da aumentare le vendite a metà del ciclo del prodotto. Le ultime opzioni di colore in giallo risalgono ad iPhone 11 nel 2019 ed iPhone XR nel 2018. Non è chiaro se Apple stia pianificando anche un nuovo colore per i modelli di iPhone 14 Pro, ma il giallo potrebbe essere troppo simile all’opzione Gold esistente per quei dispositivi, quindi, potrebbe non arrivare su questi altri modelli.

Il colosso di Cupertino non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito ma, considerando che all’evento manca davvero poco, non ci resta che attendere per scoprire se le indiscrezioni in questione si reputeranno vere oppure no. Noi ovviamente vi terremo informati su qualsiasi novità!.