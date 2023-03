WhatsApp si prepara a modificare gli STICKERS per sempre e altro ancora

Diverse saranno le novità che WhatsApp introdurrà al suo interno dopo la fine della fase beta, la quale sta portando avanti i primi test. Le persone dovranno infatti fronteggiare nuove opportunità, le quali non faranno altro che bene all’esperienza di utilizzo.

WhatsApp, adesso arriva una grande novità per gli stickers e per i messaggi effimeri in arrivo

Sembra che alcuni utenti iscritti al programma beta di WhatsApp siano entrati in possesso delle prime informazioni riguardanti la prossima versione dell’applicazione per quanto concerne il sistema operativo iOS. Apple si prepara quindi ad accogliere il nuovo aggiornamento di WhatsApp, il quale consentirà agli utenti di poter creare in maniera molto rapida degli sticker personalizzati. Sarà possibile quindi partire dalle immagini stesse senza dover ricorrere ad altre applicazioni esterne. In questo modo WhatsApp consentirà al suo pubblico di poter risparmiare del tempo velocizzato quindi l’intero processo di creazione ma anche di utilizzo dei famosi adesivi.

Gli utenti dovranno semplicemente andare a scegliere un soggetto di un’immagine scontornandolo, incollandolo poi all’interno della chat di WhatsApp al fine di veder comparire un pop-up che consentirà di creare l’adesivo. Sarà quindi automatica la conversione dell’immagine in sticker.

L’altra novità invece riguarda i messaggi effimeri, ovvero la famosa opzione che consente di eliminare in maniera automatica tutti i messaggi sia inviati che ricevuti all’interno della chat dopo un determinato periodo di tempo scelto dal creatore. Sta per arrivare una nuova funzionalità che consentirà di conservare uno specifico messaggio proprio nella chat effimera. Bisognerà infatti effettuare una pressione prolungata sul messaggio a scomparsa che si vuole trattenere. Ovviamente sarà solo il mittente a decidere di tenerlo fisso in quella chat, senza che nessun altro possa cancellarlo.