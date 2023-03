Unieuro rincorre le dirette rivali del territorio italiano, mediante il lancio di una nuova campagna promozionale, al cui interno si possono trovare tantissimi sconti speciali e comunque la possibilità di avere libero accesso ai migliori prezzi bassi del momento.

Tutte le offerte sono disponibili in esclusiva assoluta nei negozi fisici ed anche sul sito ufficiale, in questo modo avrete libero accesso ai prezzi migliori, anche stando comodamente seduti sul divano di casa vostra, riuscendo così a risparmiare molto di più di quanto avreste mai immaginato, anche grazie alla spedizione gratuita verso il vostro domicilio (solo su una spesa superiore ai 49 euro).

Unieuro, quali sono i nuovi prodotti in promozione

Ogni momento è buono per risparmiare da Unieuro, proprio in questi giorni l’azienda ha rinnovato le proprie offerte, attivando la campagna promozionale con la quale gli utenti hanno la possibilità di ricevere un buono sconto di 20€ ogni 100€ di spesa. Il meccanismo è ovviamente cumulabile, la consegna del coupon porterà quindi a doverlo utilizzare per un futuro acquisto sempre nel medesimo punto vendita (non è applicabile sullo stesso scontrino).

I prezzi sono ad ogni modo molto bassi e convenienti, anche pensando di acquistare la telefonia mobile, ad esempio troviamo Samsung Galaxy S22, disponibile a soli 699 euro, oppure anche il nuovissimo Oppo Find N2 Flip, il cui prezzo è di 1199 euro, scendendo poi verso molti altri device più economici, come Magic 5 Lite, Honor X8a, ZTE Blade A52, TCL 403, Realme 10, Realme C35 e similari.