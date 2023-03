Very Mobile Promo Flash disponibile con 50 Giga in più

L’operatore virtuale Very Mobile sta attualmente proponendo le principali offerte in portabilità con 50 Giga di traffico internet in più ogni mese. La promozione è valida anche per i già clienti.

Quest’ultimi potranno usufruirne tramite la procedura di cambio offerta presente sull’applicazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile regala 50 Giga di traffico internet in più al mese

Le offerte in portabilità con cui si può usufruire fino al 20 Marzo 2023, salvo cambiamenti, della Promo Flash sono le Very 6,99 MNP, Very 7,99 MNP, Very 9,99 MNP e le Very 12,99 150GB e Very 13,99 220GB (entrambe contro TIM, Vodafone, WindTre, ho. Mobile, Kena e Spusu). Promo Flash non è invece valida per l’offerta voce Very 4,99.

In questo modo Very 6,99 100 Giga diventa con 150 Giga al mese, Very 7,99 150 Giga diventa con 200 Giga al mese, Very 9,99 220 Giga diventa con 270 Giga al mese, Very 12,99 150 Giga diventa con 200 Giga e Very 13,99 220 Giga diventa con 270 Giga al mese. Le offerte mantengono i Giga promozionali per tutti i rinnovi successivi.

Come indicato anche da Very Mobile sul suo sito ufficiale, l’iniziativa Promo Flash è valida anche per i già clienti che avevano attivato un’offerta Very effettuando la portabilità del numero da altro operatore. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli e per scoprire tutte le altre offerte.