Telecamera per auto Full HD 1080p a 170° per becchare i ladri a 29 euro

Il mondo dell’elettronica, inteso come smartphone, computer e soprattutto telecamere, ultimamente si è rapportato alla grande al mondo delle auto. Proprio per questo motivo Amazon è diventato il luogo perfetto sul quale trovare opportunità di altissimo livello sotto questo punto di vista. La sicurezza viene prima di tutto, soprattutto quando si ha un’auto nuova che si vuole salvaguardare da qualsiasi tipo di impiccio. Che siano ladri ho semplicemente la paura di qualcuno che possa portare il veicolo mentre noi non ci siamo, la soluzione cioè: si tratta di una dash cam, telecamera da auto che può essere utilizzata sia durante la marcia che durante i periodi in cui il veicolo è parcheggiato. Proprio su Amazon oggi c’è un’offerta clamorosa che porta il prezzo del dispositivo a scendere sotto il 50%.

Amazon offre una telecamera in full HD e con schermo da 3″, la vostra auto non sarà mai così sicura

La vostra auto sarà in mani sicure con questa telecamera. Si tratta di un dispositivo con risoluzione 1080p, il quale è in grado di registrare mentre guidiamo con un angolo di 170°. Tutto sarà visibile sullo schermo da 3″ che si trova in direzione del guidatore durante la guida.

Chiaramente tutto sarà registrato su una scheda di memoria non solo quando l’auto è in movimento, ma anche quando è ferma. La telecamera si attiverà qualora dovesse rilevare infatti un movimento minimo dell’automobile, il tutto tramite il sensore G che può essere impostato su più livelli di sensibilità.

Il prezzo oggi è davvero eccezionale grazie anche al coupon del 40% su Amazon: pagherete la telecamera solo 29,99 euro.