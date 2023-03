Tavoletta GRAFICA per disegnare e trasportare sul PC i propri lavori a 39 euro

La grande offerta di oggi su Amazon riguarda una tavoletta grafica wireless, la quale potrà essere utilizzata per disegnare e vedere quanto realizzato direttamente sullo schermo del proprio computer. L’aria di disegno è ampia 6,3 × 4 pollici, davvero niente male.

Sono disponibili più offerte ogni giorno, non solo quelle che vengono segnalate qui.proprio per riuscire ad averle tutte sotto mano e per portarli a casa, vi consigliamo l’iscrizione al nostro canale Telegram ufficiale, il quale con più di 78.000 utenti rappresenta una delle realtà più floride del momento. Per entrare liberamente e godere dei codici sconto che ogni giorno arrivano gratis, basta cliccare qui.

Tavoletta grafica da 6,3 × 4 pollici di aria attiva disponibile su Amazon ad un prezzo scontato del 40%

Il dispositivo che Amazon mette a disposizione è innanzitutto compatibile con tutti i sistemi operativi più all’avanguardia del momento, tra cui Windows 7/8/10, MacOS X 10.10 (o successivo), Android 6.0 (o successivo), Chrome OS 88 (o successivo) e Linux. Ci sono 8192 livelli di pressione, grazie alla penna compresa che gode di una grande sensibilità oltre che della possibilità di pressione senza batteria.

Sono presenti sulla tavoletta anche 10 tasti di scelta rapida che sono personalizzabili e programmabili a proprio piacimento. La connessione è di tipo wireless e consente di collegare entro 10 m il dispositivo, in modo da ampliare la propria possibilità di creare. E’ inclusa una batteria integrata da 1000 mAh che offre più di 10 ore di autonomia.

Sarà quindi questo il vostro miglior modo per disegnare e allo stesso tempo trasportare sul computer o sul dispositivo che state utilizzando, i vostri capolavori. Il prezzo di partenza è di 64,99 €, ma oggi la tavoletta grafica in questione costerà solo 39 euro grazie al coupon del 40% che dovete attivare in pagina su Amazon.