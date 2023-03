Smartphone: ecco i segnali inequivocabili che siete infetti da un malware

Il malware per smartphone è un tipo di software malevolo progettato per infettare i dispositivi mobili come gli smartphone e i tablet. Il termine “malware” è un’abbreviazione di “software malevolo” e può includere virus, worm, trojan, spyware e altri tipi di software progettati per danneggiare il tuo dispositivo, rubare le tue informazioni personali o causare altri danni.

Questo tipo di software può essere distribuito attraverso diverse fonti, come ad esempio le app scaricate da fonti non ufficiali o siti web compromessi, i messaggi di phishing, le e-mail di spam, i messaggi di testo fraudolenti e altre forme di ingegneria sociale.

Una volta che il malware è stato installato sul tuo smartphone, può rubare le tue informazioni personali, monitorare le tue attività online, inviare messaggi di testo o e-mail di spam a contatti nella tua rubrica e persino controllare il tuo smartphone a distanza.

I sintomi di un’infezione

Il malware può causare diversi sintomi sul tuo smartphone, tra cui: