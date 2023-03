Samsung domina il mercato degli smartphone pieghevoli

Il colosso sud coreano Samsung è stato uno dei primi produttori, insieme a Huawei, a credere nel mercato degli smartphone pieghevoli. La società coreana, in particolare, ha potuto sicuramente beneficiare anche della sua capacità produttiva che la vede da anni leader nel settore dei pannelli OLED flessibili.

La sua caparbietà l’ha portata, ad oggi, ad essere leader indiscusso nel mercato degli smartphone pieghevoli. Scopriamo insieme i dati degli ultimi mesi.

Samsung leader degli smartphone pieghevoli

Essere pionieri in un settore, sa da un lato prevede anche la possibilità dell’errore, cosa accaduta all’inizio ad entrambe le società che hanno dovuto perfezionare i loro primi device dopo averli già lanciati sul mercato, dall’altro ha sicuramente porta anche tanti benefici. A distanza di qualche anno, infatti, Samsung è leader assoluto in questo segmento di mercato che ha raggiunto, secondo la società di ricerca Canalys, 14,2 milioni di unità spedite lo scorso anno.

Dei 14 milioni di unità spedite lo scorso anno, poco meno di 12 milioni portano la firma del colosso Samsung, praticamente quasi tutto, e circa 2 milioni sono di Huawei. Il resto, una quantitativo quasi irrilevante, è ripartito tra OPPO, vivo, Xiaomi, Honor, tutte con molto meno di 1 milione, e Motorola che ha venduto circa 40.000 Razr. Parlare di concorrenza, al momento, è decisamente prematuro anche se tutte queste società cinesi stanno progressivamente portando sul mercato dei foldable sempre più interessanti.

Parliamo di OPPO e Honor con il Magic Vs, approfittando anche del continuo progresso tecnologico del settore, offrendo soluzioni spesso anche migliori di quelle adottate dalla società coreana. Nel frattempo, tuttavia, il mercato dei pieghevoli ha già subito un primo calo su base annua. Il 2022 si è comunque chiuso in modo positivo per i pieghevoli, con un +62% rispetto all’anno precedente, e le previsioni degli analisti vedono un 2023 ancora in crescita.