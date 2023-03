Le nuove offerte MediaWorld mettono a disposizione degli utenti alcuni dei migliori prezzi bassi in esclusiva assoluta, ciò sta a significare che i singoli consumatori si ritrovano a poter accedere a prodotti di ottima qualità, senza mai essere costretti a spendere poi così tanto.

La campagna promozionale non si discosta troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che, almeno in termini di disponibilità territoriale, gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, come anche sul sito ufficiale, tramite il quale però potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione.

MediaWorld nasconde un volantino pazzesco in questi giorni

La “tecnologia è donna” per MediaWorld con la nuovissima campagna promozionale che punta ad emozionare il pubblico femminile con tantissimi sconti pensati appositamente per loro, ed assolutamente in grado di ridurre la spesa finale da sostenere per i vari acquisti effettuabili. Gli smartphone in promozione sono tantissimi, ed in alcune rare occasioni includono anche modelli molto recenti, come ad esempio la coppia Xiaomi 13 e 13 Pro, disponibili all’acquisto a 999 e 1399 euro.

Nel mezzo troviamo tantissimi dispositivi più economici ugualmente interessanti, come Galaxy A53 a 359 euro, Galaxy A23 in vendita alla modica cifra di 249 euro, oppure anche Galaxy A13 che costa 179 euro, senza dimenticarsi di Redmi 9C a soli 139 euro, oppure di Redmi A1 a 89 euro, Redmi 10C in vendita a 169 euro, per finire con il buonissimo Redmi Note 11S a 219 euro.