La lista degli iPhone che non potranno aggiornarsi a IOS 17

Il nuovo aggiornamento del sistema operativo di Apple, IOS 17 sarà presentato al WWDC 2023 – Apple Worldwide Developers Conference che si terrà in California, a Santa Clara a giugno di quest’anno insieme alla presentazione del nuovo watch serie 10. Per vederlo in funzione sui nostri dispositivi bisognerà probabilmente aspettare settembre.

IOS 17 sarà un aggiornamento meno pesante rispetto al precedente, dove non ci saranno grandi stravolgimenti estetici e funzionali come la possibilità di personalizzare la schermata home avuto tramite IOS 16.

Le principali novità di IOS 17 riguarderanno delle modifiche per l’app Mail, Promemoria e File e anche Fitness e Wallet anche se in maniera minore. Inoltre Apple prevede delle modifiche all’app Musica e all’app iMessage.

La novità più interessante però riguarda l’eventualità di supportare il visore per la realtà virtuale ed aumentata su cui sta lavorando l’azienda di Cupertino.

Quali sono i dispositivi che non supporteranno IOS 17?

Come ben sappiamo, ogni aggiornamento prevede l’esclusione di alcuni iPhone più vecchi che non saranno in grado di supportare il rinnovamento del sistema operativo.

Se con IOS 16 abbiamo visto eliminata la compatibilità con iPhone 6s, iPhone SE e iPhone 7, in questo caso specifico, i dispositivi che non potranno aggiornare il sistema operativo sono quelli che montano il chip Apple A11 Bionic.

Ad essere sacrificati saranno dispositivi importanti e con un certo peso come l’iPhone X introdotto nel 2017 e primo apparecchio a montare il cosiddetto e criticato notch sugli smartphone. Tra i dispositivi che non supporteranno IOS 17 avremo anche i modelli di iPhone 8 e iPhone 8 Plus, anch’essi usciti nel 2017.