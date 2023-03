Kena Mobile proroga l’offerta Dati Promo 300 GB TOP

L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente prorogato la propria offerta denominata Dati Promo 300 GB TOP fino alla metà del mese in corso.

Si tratta, per chi non la conoscesse, dell’unica offerta dell’operatore che prevede solamente dati. Ricordiamoci insieme alcuni dettagli per la sua attivazione.

Kena Mobile proroga Dati Promo 300 GB TOP

Inizialmente, l’offerta in questione, secondo la documentazione presente nel sito dell’operatore virtuale, risultava sottoscrivibile con l’attuale prezzo mensile scontato fino all’8 Febbraio 2023, mentre successivamente è stata prorogata una prima volta fino al 1° Marzo 2023, tramite un aggiornamento del documento di trasparenza tariffaria. Ora è stata prorogata fino al 15 marzo 2023.

L’offerta è disponibile online e, da alcuni mesi, anche nei punti vendita ufficiali Kena. Dati Promo 300 GB TOP comprende soltanto 300 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 11,99 euro al mese, in promozione invece di 13,99 euro al mese. Come anticipato precedentemente, non include quindi alcun bundle di minuti e SMS, che vengono tariffati a consumo secondo il Piano Base Kena.

L’offerta solo dati di Kena è attivabile esclusivamente dai nuovi clienti richiedendo un nuovo numero. Previsto un costo di attivazione pari a 9,99 euro. Il costo iniziale da sostenere è di 25 euro che comprende il costo di attivazione di 9,99 euro, il costo del primo mese di 11,99 euro ed una prima ricarica di 3.02 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.