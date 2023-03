Gli straordinari 5 ponti più lunghi del mondo

Il ponte è un’incredibile infrastruttura dell’ingegneria civile che può essere costruito con diversi materiali come l’acciaio, la pietra o il legno. Queste strutture sono molto utili e sono stati utilizzati nel corso dei secoli per il trasporto delle merci e per facilitare il traffico e il commercio. Al giorno d’oggi sono anche considerati delle attrazioni turistiche e simboli iconici della città in cui si trovano. Un esempio tutto italiano è il Ponte Vecchio che si trova nella città di Firenze.

I ponti sono strutture essenziali per la connessione di aree separate da fiumi, laghi, oceani e altre barriere naturali. Nel corso della storia, l’uomo ha creato alcuni dei ponti più spettacolari e innovativi del mondo.

Quali sono i 5 ponti più lunghi del mondo?

Ecco la classifica dei 5 ponti più lunghi del mondo: