Esselunga raccoglie nel proprio volantino le migliori offerte dell’ultimo periodo, mettendole a disposizione di un numero impressionante di consumatori, pronti a tutto pur di riuscire a spendere poco o niente sui vari acquisti effettuati, siano essi legati alla tecnologia, che ai beni di prima necessità.

Risparmiare con Esselunga è divenuto nel tempo molto più semplice del previsto, infatti gli utenti possono godere di prezzi veramente molto più bassi del normale, ed allo stesso tempo è possibile accedervi indistintamente sul territorio nazionale, senza differenze o vincoli particolari in termini regionali.

Esselunga, tantissimi prodotti sono in promozione oggi

La nuova offerta tech di Esselunga, attiva per tutti fino all’11 marzo, coinvolge uno smartphone di fascia bassa, in vendita ad un prezzo ancora più basso del normale. Stiamo parlando dell’ottimo Xiaomi Redmi 10C, acquistabile da tutti oggi a soli 129 euro, per quanto riguarda la variante che presenta 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

Il dispositivo è caratterizzato da ottime specifiche tecniche, in rapporto alla spesa finale che gli utenti devono sostenere, infatti ha un ampio display da 6,71 pollici di diagonale, con risoluzione HD+, passando per il processore Qualcomm Snapdragon 680 4G, oppure anche 3GB di RAM, senza dimenticarsi del chip NFC per i pagamenti mobile. Nella parte posteriore troviamo una doppia fotocamera posteriore, rispettivamente con sensori da 50 e 2 megapixel, ed un componente anteriore da 5 megapixel, per selfie quasi perfetti. Completa il tutto una batteria da 5000mAh, per una autonomia eccellente, con ricarica rapida a 18W.