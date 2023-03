Ecco le cose che non bisogna assoultamente fare con la candeggina

La candeggina liquida può essere un detergente e disinfettante sicuro ed efficiente se maneggiata correttamente, ma può essere piuttosto dannosa se non utilizzata correttamente. Sebbene sia un prodotto molto utilizzato nelle case italiane da più di 50 anni, molte famiglie sembrano non avere familiarità con i suoi potenziali pericoli.

I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno riportato un aumento del 20% dei casi correlati all’uso improprio di prodotti per la pulizia della casa durante la pandemia. Un sondaggio condotto dal CDC a maggio ha rilevato che il 39% di queste persone si era impegnato a pulire a fondo la casa per prevenire la trasmissione di COVID-19.

Robert Laumbach, professore associato presso l’Environmental and Occupational Health Sciences Institute della Rutgers University, afferma che ci sono alcune idee sbagliate che le persone hanno sulla candeggina liquida, tra cui “pensare che abbia proprietà antivirali sistemiche se ingerita” o che la diluizione della candeggina liquida concentrata ne indebolisca la capacità disinfettante.

Ecco sei cose che gli esperti dicono che non dovresti fare con la candeggina liquida.

Non mescolare la candeggina con altri prodotti

La candeggina dovrebbe essere usata da sola. La miscelazione di ammoniaca, aceto, perossido di idrogeno, alcol o altre sostanze chimiche con ipoclorito di sodio può causare il rilascio di cloro gassoso, una sostanza chimica tossica che non bisogna respirare.

Nel 2016, l’American Association of Poison Control Centers ha segnalato oltre 6.300 esposizioni al cloro. Circa il 35% si è verificato a seguito della miscelazione di candeggina liquida con altri prodotti per la pulizia della casa, secondo Chlorine Gas Toxicity, un libro scritto da Ashkan Morim, M.D., e Gregory T. Guldner, M.D., dell’Università della California.

I sintomi dell’esposizione al gas di cloro includono bruciore alla gola, alle membrane oculari, alla trachea e ai bronchi che conducono l’aria dalla trachea ai polmoni.

Non ingoiarla assolutamente

Alcune persone potrebbero pensare che la candeggina possa uccidere i virus nel corpo, ma non è così, secondo Laumbach. Fare i gargarismi o bere candeggina molto probabilmente causerebbe ustioni superficiali nell’esofago. Il CDC osserva che gli adulti che tentano il suicidio ingerendo candeggina liquida hanno dimostrato che “una dose letale” di ipoclorito di sodio può variare se il prodotto utilizzato ha una concentrazione che va dal 3% al 12%.

Non fare il bagno nella candeggina

E’ vero che usano il cloro nelle piscine, ma la concentrazione di candeggina utilizzata per mantenerla pulita è minuscola rispetto alla forza della candeggina domestica. “Di solito si consiglia di mantenere 2-4 ppm (parti per milione) di cloro libero disponibile nell’acqua della piscina. Si tratta di una diluizione di oltre 10.000 volte rispetto alla candeggina domestica“, afferma Laumbach. La candeggina domestica irrita la pelle e il contatto prolungato può danneggiarla, dice.

Lavati immediatamente la pelle se la candeggina viene a contatto con essa e fai lo stesso se ti viene a contatto con gli occhi. Si consiglia inoltre di indossare guanti protettivi, se si prevede di pulire con la candeggina per un periodo prolungato.