Ecco dove trovare del rame di valore in casa per rivenderlo

Il rame è un metallo che attualmente vale molto. Puoi trovarlo in utensili da cucina, elettronica ed elettrodomestici attuali e vecchi, motori, fili, tubi idraulici, accessori di moda e gioielli vintage, ecc.

E riciclando e vendendo rottami di rame, non solo guadagnerai denaro, ma farai anche la tua parte aiutando a riciclare in modo efficiente un altro metallo.

La prima cosa che devi sapere è che il rame fa si trova in alcuni oggetti come:

Utensili da cucina (pentole e padelle- cucchiai- piatti- e alcuni altri oggetti utili o decorativi)

Tubi idraulici

Ventilatori a soffitto

Vasi

Bottoni e altri accessori di abbigliamento

Gioielli vintage o amatoriali spesso di per sé di poco valore

Artigianato

Fili

Ecco dove lo puoi trovare nascosto

La seconda cosa da considerare è il rame nascosto all’interno degli oggetti o come parte non così evidente di essi o in una lega, come ad esempio:

Elettronica di ogni genere (Computer, televisori, monitor di computer, microonde, lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici, condizionatori d’aria sia centrali che centrali, prolunghe, ecc.);

(Computer, televisori, monitor di computer, microonde, lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici, condizionatori d’aria sia centrali che centrali, prolunghe, ecc.); Parti di automobili

Tutti i tipi di motori, in particolare quelli con molti componenti elettronici.

Ultimo ma non meno importante, il rame può essere trovato in alcuni cablaggi e impianti idraulici domestici, qualcosa da ricordare al momento della ristrutturazione quando così tanto rame va nella spazzatura senza che nessuno lo consideri un metallo degno.

Il prezzo del rame cambierà a seconda del suo grado di purezza o contaminazione con altri metalli come piombo, acciaio o alluminio. I tubi di rame saldati nei giunti si venderanno per meno di un intero tubo pulito.