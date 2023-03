Ecco cosa succede al tuo corpo quando mangi del burro, fa così bene come credi?

L’interesse per il burro è un punto fermo per i consumatori. Anche se all’inizio veniva disprezzato perché “troppo grasso“, molti infatti pensavano che non facesse bene.

Ma ci sono persone oggi che aggiungono burro al loro caffè per le diete a basso contenuto di carboidrati.

Per determinare finalmente una risposta, Vanessa Rissetto MS, RD, CDN e co-fondatrice di Culina Health, parla dei benefici e dei rischi di avere il burro nella dieta e quanto è salutare consumare una quantità di burro tutti i giorni.

Il burro in realtà ha molti grandi benefici per la salute che puoi facilmente sfruttare.

“Il burro ha ovviamente alcune qualità salutari“, afferma Risetto. “È super ricco di vitamina A e contiene acido laurico, che è importante per il trattamento di infezioni e candida“. Secondo Healthline, un cucchiaio di burro ti fornirà effettivamente l’11% dell’assunzione giornaliera raccomandata e sono solo 100 calorie. Contiene anche vitamina E, vitamina B12 e vitamina K.

Cosa contiene al suo interno

Il burro contiene acido linoleico coniugato (CLA), che è il tipo di grasso che si trova tipicamente nella carne e nei latticini. Anche se questo può sembrare una cosa negativa, in realtà è fantastico quando si tratta di ridurre il grasso corporeo. Uno studio mostra che quando un gruppo testato di persone ha consumato almeno 3,4 grammi di CLA in un giorno, il loro grasso corporeo è diminuito complessivamente e hanno visto meno infiammazioni.

Il CLA può anche essere una proprietà antitumorale. Gli studi dimostrano che i prodotti CLA possono anche potenzialmente aiutare a ridurre la crescita del cancro al seno, al colon, al colon-retto, allo stomaco, alla prostata e al fegato.

Shutterstock

Healthline afferma anche che il burro è ricco di butirrato, che è un acido grasso a catena corta che può aiutare con i batteri nell’intestino. Gli studi dimostrano che il butirrato può anche ridurre l’infiammazione intestinale e persino aiutare nel trattamento della sindrome dell’intestino irritabile. Può anche aiutare ad aumentare il metabolismo e supportare il controllo del peso.

“Se usi un cucchiaio di burro qua o là, starai bene“, dice Risetto. “E se pensi di consumare troppo burro, prova a sostituirlo una o due volte al giorno con una fonte più sana di grassi, come avocado, olio d’oliva o olio di avocado.”