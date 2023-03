E’ saggio acquistare Bitcoin o bisogna aspettare ancora? Ecco gli ultimi dati

Bitcoin è sceso di oltre il 5% a $ 22.261,22, secondo Coin Metrics. Il calo è arrivato nella tarda serata di giovedì, ore dopo che diverse società di criptovalute hanno affermato di aver smesso di accettare o avviare pagamenti da o verso Silvergate, inclusi Coinbase, Galaxy Digital, Circle, Paxos e Bitstamp.

Silvergate, che è diventata la banca di riferimento per le attività di criptovaluta, ha comunicato mercoledì che non rispetterà una scadenza prorogata per presentare il suo rapporto annuale e ha avvertito che potrebbe non essere in grado di operare per altri 12 mesi.

“La svolta ribassista potrebbe certamente essere una reazione ritardata ai problemi in corso di Silvergate“, ha affermato Clara Medalie, direttrice della ricerca presso Kaiko. “Molti grandi scambi e market maker collaborano con Silvergate per transazioni rapide tra entità e qualsiasi interruzione dell’attività potrebbe avere un impatto sulla liquidità globale delle criptovalute”.

Gli investitori sono ancora fiduciosi

I prezzi di Bitcoin ed Ether sono rimasti stabili per tutto il giovedì, mentre le azioni di Silvergate sono scese del 57%.

“All’inizio del 2023, i mercati delle criptovalute hanno registrato un solido rally ai massimi di sei mesi a seguito di un rallentamento del contagio correlato a FTX, ma le notizie di Silvergate hanno rinnovato le preoccupazioni sulla liquidità e sul rischio“, ha aggiunto Medalie.

Bitcoin si è ripreso quest’anno dopo essere crollato di oltre il 60% nel 2022 a meno di 17.000 dollari tra il ritiro delle attività di rischio e l’implosione di FTX, che era un cliente di Silvergate. Anche dopo il recente calo, la moneta è aumentata di oltre il 30% quest’anno, anche se potrebbe essere necessario un mese di scambi laterali ora che il rally più ampio degli asset di rischio è svanito.

“La notizia di Silvergate è davvero brutta, ma non dovrebbe influenzare direttamente le partecipazioni in bitcoin“, ha aggiunto Acheson. “Tuttavia, potrebbe spaventare alcuni investitori macro, che potrebbero ritirarsi e aspettare che tutto questo finisca”.