Anche questo mese WindTre permette di ottenere uno smartphone gratis tramite la sua incredibile offerta WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay. La tariffa è una delle opzioni alle quali il gestore permette di abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate. I nuovi clienti possono scegliere di acquistare uno dei numerosi dispositivi presenti in listino ma soltanto optando per uno Xiaomi Redmi 10 5G sarà possibile non andare incontro ad alcuna spesa aggiuntiva.

WindTre Di Più FULL 5G: costo e attivazione dell’offerta con smartphone incluso!

La WindTre Di Più FULL 5G è disponibile per tutti i nuovi clienti al costo di soli 14,99 euro al mese. L’operatore permette di attivarla online, con ritiro della SIM in negozio; o direttamente nei punti vendita.

I nuovi client ricevono minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

WindTre permette di abbinare all’offerta un nuovo smartphone Xiaomi Redmi 10 5G. Non sarà necessario andare incontro ad alcun costo iniziale né a delle rate mensili. Ogni mese, quindi, sarà sufficiente affrontare la spesa prevista per il rinnovo dell’offerta. Ma, qualora i nuovi clienti decidano di acquistare un dispositivo differente sarà necessario andare incontro a delle spese aggiuntive, che variano in base allo smartphone scelto.

I servizi utili sono inclusi nel prezzo da WindTre, che permette di usufruire anche del servizio Call center senza attese così da poter richiedere assistenza in qualsiasi momento contattando gratuitamente il 159.