WhatsApp, la lista degli smartphone che non possono più usare l'app in questo 2023

Tutti sapevano che questo 2023 sarebbe stato molto particolare per WhatsApp, sia sul piano delle nuove funzionalità in arrivo con gli aggiornamenti che sul piano della compatibilità.

Diversi utenti hanno ricevuto la notizia durante la fine del 2022 come una doccia fredda: WhatsApp a partire dal prossimo anno non supporterà più oltre 40 dispositivi.

WhatsApp ha inibito a inizio anno una lista di dispositivi: non potranno più servirsi della celebre applicazione di messaggistica

Dopo aver visto più volte arrivare un nuovo aggiornamento che ho incluso ancora una volta il proprio dispositivo, gli utenti questa volta dovranno accontentarsi. Bisognerà acquistare uno smartphone nuovo, perché quello attuale, magari contenuto nella lista in basso, risulta obsoleto per WhatsApp. Gli utenti dunque dovranno effettuare questo cambio se vorranno ancora utilizzare la famosissima applicazione di messaggistica, la quale ritiene che questi dispositivi in lista non siano in grado di supportare i prossimi aggiornamenti. Come potete notare ci sono tantissimi nomi molto noti, i quali appartengono le migliori aziende sul panorama della telefonia mobile.