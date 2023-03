WhatsApp si aggiorna con una nuova interessante funzione

WhatsApp ha recentemente ricevuto un importante aggiornamento che l’ha vista mettere a disposizione del proprio pubblico una interessantissima funzione, una delle più richieste ed invidiate a Telegram, finalmente anche tutti gli utenti dell’app di Meta la possono utilizzare liberamente.

Stiamo parlando della possibilità di auto-inviarsi i messaggi di testo, un qualcosa che per molti a prima vista potrebbe quasi apparire superfluo, ma che allo stesso tempo nasconde al proprio interno una utilità pressoché unica, soluzione essenziale per estendere al massimo la versatilità dell’applicazione in sé.

WhatsApp si aggiorna con importanti novità

La funzione non potrebbe essere più semplice, l’utente infatti si ritrova a poter creare una chat privata, o meglio una chat che sarà accessibile e visibile solamente dal proprio account, e non da nessun altro, sulla quale riuscire ad inviare messaggi di testo, allegati, file, documenti o immagini. In questo modo si crea la possibilità di condividere tutti questi file senza doversi affidare a servizi di cloud o collegare fisicamente i dispositivi coinvolti.

Una comodità che da tempo ormai vedevamo su Telegram, ma che finalmente è stata introdotta anche su WhatsApp, dando così la possibilità a tutti i singoli consumatori di accedere alle medesime funzioni, accorciando le distanze che la distaccano dalla rivale più agguerrita del momento. Le novità in WhatsApp non sono destinate a terminare, in tempi brevissimi vedremo infatti l’introduzione di un’altra funzione molto richiesta, per la quale però dovrete attendere ancora un po’.