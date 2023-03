Oggi è disponibile una Super Promo che proviene direttamente da Vodafone. A quanto pare l’operatore rosso ha messo a disposizione la sua Fibra per i suoi clienti a meno di 25 euro al mese anche senza il possedimento di SIM mobile. Andiamo subito a scoprire di seguito la tariffa dell’operatore scontata ancora di più rispetto a prima.

Vodafone, arriva la Super Promo a un super prezzo

La tariffa scontata dell’operatore mette a disposizione degli utenti Internet flat 24 ore su 24 in ADSL, Fiber To The Cabinet e FTTH con velocità massima stanziata a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload; modem gratuito in comodato d’uso con tanto di tecnologia Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer. Il prezzo è imbattibile: parliamo di 24,90 euro mensili, anziché di 27,90 euro.

In più, solamente per chi si abbona alle tariffe Online, vediamo che all’interno del costo mensile promozionale è presente anche il pacchetto che include le chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi utenza sia fissa che mobile in tutto lo stivale.

E non finisce qui, perché oltre alla sua promozione standard che include tantissimi servizi, l’operatore ex Omnitel ha deciso di fare un regalo anche ai suoi clienti più esigenti. Infatti, per tutti quelli che vogliono navigare in qualsiasi parte della casa, è stata pensata una tariffa di soli 32,90 euro mensili con incluso anche un ottimo Extender che espande il segnale della rete wireless in tutta l’abitazione.

Il costo iniziale è del tutto gratuito. L’attivazione è invece pari 5 euro al mese per 24 mesi, cifra già inclusa nel canone mensile. In caso di disdetta, è previsto un corrispettivo che può arrivare a 23 euro una tantum.