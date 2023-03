Unieuro è geniale, sconti pazzeschi al 50% sugli smartphone

Unieuro è assolutamente geniale, in questi giorni ha deciso di presentare al pubblico un volantino veramente unico nel proprio genere, con alle spalle la possibilità di accedere a prodotti di qualità, al giusto prezzo finale di vendita, senza imporre limitazioni particolari.

Avete capito bene, tutti gli acquisti effettuabili da Unieuro possono essere tranquillamente completati anche sul sito ufficiale, dove troverete le stesse identiche offerte ed anche i prezzi più bassi, con la spedizione gratuita verso il vostro domicilio (ma solo se l’ordine dovesse superare i 49 euro effettivi).

Unieuro, tantissime occasioni per spendere poco

Le occasioni che Unieuro ha deciso di integrare all’interno del volantino Unieuro sono davvero moltissime, per questo motivo si possono trovare innumerevoli smartphone a cifre fortemente più basse del normale, nella maggior parte dei casi venduti a non più di 369 euro, il cui prezzo è dedicato all’acquisto di Oppo A78. Non mancano ovviamente anche altri dispositivi di uguale interesse, legati ai brand Realme, Samsung, Oppo, Motorola, Honor o Xiaomi, con il top raggiunto dallo Xiaomi Mi 12, in vendita a 499 euro.

Sono moltissime anche le opportunità di acquisto per quanto riguarda il mondo wearable, dove è possibile trovare la possibilità di mettere le mani su Garmin Venu, Xiaomi Mi Watch, Mi Smart Band 4, Amazfit GTR 3, GTS 2 Mini o anche un bellissimo Samsung Galaxy Watch 4, in vendita a meno di 230 euro. Tutti gli acquisti, come vi abbiamo anticipato, possono essere completati in negozio e sul sito ufficiale.