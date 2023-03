Questo strabiliante dipinto dell’artista ucraino Oleg Shupliak è anche un’illusione ottica. Il dipinto raffigura una donna con un vestito viola che tende la mano verso un cigno. Seduta su una sporgenza sotto un arco di pietra, la signora con il cappello dovrebbe essere single e alla ricerca del suo amante, se segui l’ovvia metafora nella foto.

Tuttavia, secondo un’interpretazione dei cosiddetti esperti di illusioni ottiche, l’amante della donna si nasconde in bella vista ma in modi così misteriosi che potrebbe essere al di là di qualcuno con un QI medio. Dai un’occhiata all’immagine e vedi se riesci a risolvere il mistero.

Ecco come poter trovare l’uomo nascosto

Ciò rende questo il test del QI definitivo, e se riesci a individuare il suo amante entro 10 secondi, riuscirai ad entrare nell’1% che ci è riuscito. Sebbene enigmi come questi non siano del tutto affidabili, possono dire una o due cose sulla tua presenza mentale e capacità di risoluzione dei problemi.

Quindi, riesci a individuare l’inafferrabile amante di questa donna ? Non temere, perché c’è una soluzione. Oleg Shupliak ha, molto abilmente, nascosto il volto del suo amore in questo puzzle visivo.

Tutto quello che devi fare è fare un passo indietro, rimpicciolire e guardare l’intera opera d’arte. Il profilo del viso di un uomo dovrebbe iniziare a prendere forma. Se ancora non lo vedi, l’arco dovrebbe essere la testa dell’uomo, che scende a formare il naso attraverso il gomito della donna. Più in basso, potresti trovare le sue labbra e così via.