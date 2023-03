TIM annienta Vodafone, arriva la migliore offerta dell'anno

La migliore offerta dell’anno è stata lanciata da TIM, incarna tutto ciò che gli utenti avrebbero sempre voluto vedere, ad uno dei prezzi più bassi del momento, sebbene comunque sia importante sapere che esistono delle limitazioni impellenti all’atto dell’attivazione.

Prima di proseguire, infatti, ricordiamo che per richiedere la promozione corrente gli utenti devono ritrovarsi in una condizione d’uscita da un operatore telefonico virtuale, con acquisto di una nuova SIM ricaricabile, e conseguente portabilità del numero originale. Il tutto dovrebbe presentare un costo fisso di circa 25€, la cui cifra includerebbe anche parte di ricarica del credito residuo, utilizzabile poi per il primo rinnovo mensile.

TIM, l’occasione è ghiottissima, da non perdere

La promozione migliore rientra nella TIM Wonder, una soluzione che punta fortissimo sul rapporto qualità/prezzo, nell’estremo tentativo di invogliare gli utenti a cambiare operatore telefonico di riferimento. La versione di base ha un costo fisso di soli 7,90 euro al mese, permettendo ai clienti di accedere a 1000 messaggi da poter utilizzare verso chiunque si desideri, illimitati minuti ed anche 70 giga di traffico dati, addirittura con navigazione gratuita in 5G (ovvero senza supplemento).

Coloro che volessero puntare ancora più in alto, potranno decidere di scegliere di attivare la variante più costosa, che presenta un prezzo di 9,90 euro al mese, per godere degli stessi contenuti di SMS e minuti, ma di 100 giga di traffico dati in 5G. Entrambe possono essere richieste esclusivamente nei negozi fisici.