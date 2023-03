Sonno, se la mattina ti svegli stanco prova questo trucchetto economico ed efficace

In inverno, dormire di più è un’esigenza comune. Ma come possiamo assicurarci di svegliarci mentalmente preparati e riposati per affrontare la giornata? Secondo uno studio pubblicato su Sleep, bloccare la luce ambientale durante il sonno notturno può migliorare i compiti cognitivi e la memoria il giorno successivo.

Sonno: comprate una maschera per gli occhi!

Lo studio ha coinvolto 122 partecipanti in due esperimenti, e gli autori provenienti da Regno Unito, Italia e Stati Uniti, sostengono che questo è un’ulteriore prova del legame tra luce e sonno e che il controllo della prima può aiutare a gestire il secondo.

Indossare una maschera per gli occhi al fine di bloccare la luce durante il sonno notturno, come hanno suggerito i ricercatori, può influire sulla memoria e sulla vigilanza, migliorando così la capacità di ricordare eventi ed esperienze. I partecipanti hanno ottenuto anche risultati migliori su uno specifico test che misura i tempi di reazione. Insomma, questo semplice espediente, sottolineano gli autori, è un comportamento efficace, economico e non invasivo che potrebbe giovare alla funzione cognitiva e portare a risultati concreti, misurabili nella vita di tutti i giorni.

Il sonno d’altronde è essenziale per il nostro benessere generale e diversi studi hanno dimostrato la sua importanza. Influisce sull’elaborazione emotiva nel cervello, ha un impatto sui nostri schemi di socializzazione e persino sulla nostra forma fisica. Con così tante attività quotidiane che richiedono prontezza e prestazioni di memoria più elevate, potrebbe quindi valere la pena considerare di provare questo semplice espediente nella tua routine notturna.

In sintesi, bloccare la luce ambientale durante il sonno notturno può influire positivamente sulla memoria e sulla vigilanza, migliorando la capacità di ricordare eventi ed esperienze. L’uso di una maschera per gli occhi è un comportamento efficace, economico e non invasivo che può portare a risultati concreti, misurabili nella vita di tutti i giorni