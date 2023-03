Quest’anno si è tenuta a Barcellona l’edizione del Mobile World Congress (MWC), dove sono stati assegnati i premi più prestigiosi del settore della telefonia mobile, i Global Mobile Awards (GLOMO).

Tra i principali premi che sono stati consegnati ci sono stati il premio come ‘miglior smartphone dell’anno’ aggiudicato da iPhone 14 Pro di Apple che ha sbaragliato la concorrenza, e il “miglior device consumer connesso” vinto dagli occhiali smart NXTWEAR S di TCL.

In questo articolo presteremo maggiore attenzione ai premi vinti da Huawei, ben quattro!

Quali sono i premi vinti da Huawei al MWC?

Huawei, azienda tecnologica globale di grande successo, si è dimostrata estremamente competitiva al MWC del 2023, aggiudicandosi ben quattro premi in diverse categorie:

Best Mobile Network Infrastructure ,

, 5G Industry Challenge Award ,

, Best Mobile Technology Breakthrough

Best Mobile Innovation for Emerging Markets

Il premio di maggior rilievo è sicuramente il ‘Best Mobile Network Infrastructure’, che l’azienda cinese si aggiudica per la sua serie MetaAAU, la terza generazione di prodotti AAU.

La serie MetaAAU è presenta in circa 50 città in tutto il mondo e rappresenta una svolta importante la copertura e la produttività delle reti 5G fornendo energia mirata per una scelta decisamente più green del Massive MIMO.

Il secondo premio, ‘5G Industry Challenge Award’, Huawei se lo aggiudica per il piano di abilitare al 5G un intera fabbrica cinese specializzata nella cura del bucato. L’ambizioso progetto è stato svolto a Jingzhou in collaborazione con Midea e China Mobile.

Il ‘Best Mobile Technology Breakthrough’ lo vince grazie alla serie FDD Beamforming per generare una banda ultra-larga semplificata e un beamforming multi-antenna preciso, mentre la soluzione RuralLink di Huawei si aggiudica il premio ‘Best Mobile Innovation for Emerging Markets’.