Ponti più lunghi del mondo, la classifica dei più belli mai visti prima

I ponti sono una delle più importanti infrastrutture del mondo moderno. Essi consentono il trasporto di persone e merci da un luogo all’altro e hanno contribuito allo sviluppo delle attività commerciali e sociali nel tempo. Tuttavia, alcuni ponti sono molto più che semplici opere di ingegneria. Essi rappresentano delle vere e proprie opere d’arte, capaci di suscitare l’ammirazione di chiunque li osservi. A questo punto, non ci resta che conoscere i ponti più lunghi del mondo.

Ponti più lunghi del mondo: la classifica vede protagoniste Cina e Taiwan

Tra i ponti più complessi del mondo, ci sono cinque viadotti che spiccano per la loro lunghezza e per la loro bellezza. Al quinto posto c’è il Weinan Weihe Grand Bridge, inaugurato nel 2008 in Cina. Con una lunghezza di 79 chilometri, il ponte è stato considerato un grande traguardo ingegneristico, ma il suo primato di ponte più lungo al mondo è stato presto superato.

Il quarto ponte più lungo del mondo è il Tianjin Grand Bridge, sempre in Cina, con una lunghezza di 113 chilometri. Questo è stato realizzato utilizzando travi rinforzate il cui peso supera le 750 tonnellate. Il terzo gradino del podio è occupato dal Candge Grand Bridge, sempre in Cina, che collega la parte della ferrovia ad alta velocità che percorre la tratta Pechino-Shanghai. Con una lunghezza di 116 chilometri, questo rappresenta un’ulteriore testimonianza della grande capacità ingegneristica della Cina.

Il secondo posto è occupato dal Viadotto di Changhua-Kaohsiung, a Taiwan. Con una lunghezza di 157 chilometri, questo ponte è una struttura portante formata da una serie di ponti più piccoli. Tale struttura è stata ideata in modo tale da poter resistere al meglio ad eventuali sismi, dato che Taiwan si trova tra due placche tettoniche.

Il ponte più lungo e complesso del mondo è il Danyang-Kunshan Grand Bridge, sempre in Cina. Questo si estende per oltre 165 chilometri e fornisce un servizio ferroviario capace di coprire tutto il territorio cinese. Il ponte è stato realizzato in soli quattro anni e può resistere a tifoni e a forti terremoti. Inoltre, è anche in grado di resistere ai colpi diretti assestati da navi militari ostili.