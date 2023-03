Il 30 gennaio è stato ufficialmente lanciato Polis, il progetto di Poste Italiane per trasformare gli uffici postali in hub di servizi digitali, in sportelli unici per l’accesso facile e veloce ai servizi della pubblica amministrazione in 7000 comuni italiani con meno di 15000 abitanti.

Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e di numerosi rappresentanti governativi e istituzionali, il progetto è stato presentato a Roma dal Presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, e dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, ai 7000 Sindaci dei Comuni coinvolti.

Grazie a Polis, finanziata con 800 milioni di euro di fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNR, Poste Italiane da un nuovo volto ai 7000 uffici postali dei piccoli centri, con l’obiettivo di renderli più accoglienti e trasformarli in sportelli unici digitali aperti 24 ore su 24.

Un ottimo strumento per i cittadini

I cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, carte d’identità elettroniche, passaporti, codici fiscali per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari e numerosi altri servizi oltre a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazioni.

“Con Polis vogliamo continuare ad offrire supporto all’Italia accompagnando la sua trasformazione”, ha affermato la Presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, nessuno conosce e comprende il Paese come noi di Poste Italiane, forti dell’esperienza che abbiamo hanno maturato nella nostra storia secolare e nella nostra fiducia per il futuro“.

“Il progetto Polis”, ha spiegato l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, “è nato per garantire a 16 milioni di italiani che risiedono in comuni con meno di 15000 abitanti parità di accesso ai tanti servizi della pubblica amministrazione, avvicinandoli allo Stato in modo concreto”.