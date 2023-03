OPPO, uno dei maggiori produttori di smart device al mondo, si prepara per festeggiare la Giornata Internazionale della Donna con una serie di promozioni imperdibili sul suo ecosistema di prodotti. L’azienda offre sconti esclusivi su una selezione di dispositivi disponibili sul proprio OPPO Store, rendendo l’occasione perfetta per trovare il regalo ideale per le donne a cui vogliamo far sentire speciale.

Le offerte saranno valide dal 4 al 8 marzo e ogni acquisto di almeno 300 euro verrà premiato con uno sconto di 40 euro. La promozione si applicherà a una vasta gamma di prodotti, inclusi smartphone, dispositivi audio, wearable e bundle.

Tra i prodotti in offerta ci sono i bundle OPPO, che comprendono uno smartphone della Serie Reno o della Serie Find X5, insieme ad accessori come auricolari, orologi e cover. La Serie Reno è nota per il suo design elegante e le sue prestazioni fotografiche avanzate, mentre la Serie Find X5 offre una qualità fotografica senza precedenti, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Il bundle OPPO Reno8 Pro, ad esempio, include gli auricolari OPPO Enco X2, l’orologio OPPO Watch Free e una cover. Il bundle OPPO Find X5 Pro, invece, comprende gli auricolari Enco X, l’orologio Watch Free e una cover. Tutti i bundle della Serie Reno e della Serie Find X5 saranno disponibili con uno sconto di 40 euro.

Oppo è impazzita: tanti regali per la festa della Donna

Per le donne che amano il fitness, OPPO offre l’OPPO Band 2, uno smartwatch che può monitorare più di 100 attività sportive e aiuta a impostare gli obiettivi di allenamento in modo graduale e sicuro. In alternativa, c’è l’OPPO Band Sport, un orologio dal look minimalista ma ricercato, perfetto da indossare sia durante l’allenamento che nella vita quotidiana.

Per le amanti della musica, OPPO propone diversi auricolari wireless, come l’OPPO Enco Air2 Pro, l’OPPO Enco X2 e l’OPPO Enco Air2, ognuno con le proprie caratteristiche distintive per soddisfare le esigenze di ascolto di ogni persona. In occasione della Festa della Donna, l’OPPO Enco Air2 sarà disponibile con uno sconto di 10 euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, OPPO presenta due nuovi modelli, l‘OPPO Reno8 T e l’OPPO A78, entrambi con caratteristiche esclusive che li rendono unici. L’OPPO Reno8 T, ad esempio, presenta una fotocamera posteriore da 100 MP e un design alla moda in fibra di pelle e vetroresina. L’OPPO A78, invece, è caratterizzato dall’esclusiva lavorazione satinata OPPO Glow 3.0, unita al design brillante del corpo foto.

In conclusione, le promozioni esclusive di OPPO in occasione della Festa della Donna offrono un’ampia scelta di prodotti per trovare il regalo perfetto per ogni donna.