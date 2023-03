Solitamente, quando si vuole scegliere un nuovo smartphone ci sono dei parametri che si tengono in considerazione. Uno è sicuramente lo schermo, un altro la fotocamera e uno non meno importante è la resistenza.

Negli scorsi giorni il nuovo OnePlus 11 è stato oggetto di un nuovo test di resistenza che purtroppo non ha passato a pieni voti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus 11: non provate a piegarlo!

Ricordiamo tutti come OnePlus 10 Pro si spezzò nel test di resistenza del noto Zack di JerryRigEverything, e che la stessa sorte è toccata a OnePlus 10T. Ora è giunta la volta di OnePlus 11, con risultati che non sono poi evoluti così tanto. Zack ha svolto le solite prove di resistenza su OnePlus 11: il test dei graffi si è concluso con i primi segni al livello 6 della scala di Mohs, coerentemente con il Gorilla Glass Victus che l’azienda ha integrato sullo smartphone.

La prova del fuoco è andata abbastanza bene, peccato che il sensore delle impronte nel display smetta di funzionare quando appaiono i primi graffi in corrispondenza del sensore stesso. Il tallone d’Achille rimane uguale al modello precedente: alla prova di piegatura OnePlus 11 non si comporta bene. Non si è rotto come i suoi predecessori ma al primo tentativo il vetro posteriore si è incrinato in diversi punti, lasciando lo smartphone danneggiato e piegato.

Il danno poi si propaga a tutto il vetro posteriore, soprattutto alla parte inferiore. Il dispositivo continua però a funzionare. Potete andare sul canale ufficiale YouTube di Zack e vedere con i vostri occhi il video in cui mostra passo per passo il test di resistenza.