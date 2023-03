L’operatore virtuale NTMobile ha recentemente inserito, sul proprio sito ufficiale, un nuovo taglio di ricarica da 30 euro, che attualmente permette anche di ricevere un bonus del 30%.

Prima del nuovo inserimento i tagli di ricarica disponibili online sul sito NTmobile erano quelli da 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 75 euro e 100 euro.

NTMobile inserisce il taglio di ricarica da 30 euro

Da diverso tempo, NTmobile propone dei bonus che vanno dal 5% al 10% sulle ricariche da 50 euro, 75 euro e 100 euro, mentre di recente in alcune occasioni, come per il Black Friday 2022 e per le festività natalizie, ha offerto per un periodo di tempo limitato dei bonus anche sui tagli da 10 euro o 20 euro.

Per il nuovo taglio di ricarica da 30 euro, attualmente NTmobile sta proponendo un bonus del 50%, con cui i clienti NTmobile possono ricaricare 30 euro ricevendo ulteriori 15 euro in omaggio. In questo modo, effettuando una una ricarica dal valore di 30 euro, sostanzialmente si riceve un accredito complessivo pari a 45 euro di traffico telefonico. Al momento la promo con bonus del 50% sulla ricarica da 30 euro non viene pubblicizzata sul sito e sui social di NTmobile, per cui non si conosce l’eventuale scadenza dell’iniziativa.

Rimangono disponibili gli altri bonus per i tagli da 50 euro, 75 euro e 100 euro. Per la precisione ricaricando 50 euro si otterrà un bonus del 5%, ricaricando 75 euro l’operatore vi darà un bonus del 7% ed infine con il raglio di ricarica da 100 euro riceverete un bonus del 10%. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.