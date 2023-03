La grande svolta di Netflix è arrivata anche in Europa. Dopo una serie di rumors, la piattaforma streaming più popolare ha deciso di passare ai fatti, proponendo un limite ed allo stesso tempo regolamentando la pratica degli account condivisi. Anche nel Vecchio Continente, quindi, gli utenti non avranno più la facoltà di condividere il loro profilo – e di conseguenza le loro spese – con amici, parenti o anche sconosciuti.

Netflix, queste le nuove regole sugli account condivisi

Con la nuova strategia per gli account condivisi Netflix vuole aumentare le sue entrate, senza però andare ad intaccare quelli che sono i piani base per gli abbonati che già hanno un profilo attivo.

La fine del lasciapassare sugli account a pagamento per l’accesso alla piattaforma arriva per prima in Spagna e Portogallo. In queste due nazioni, gli utenti già non possono liberamente condividere il loro profilo per la visione dei contenuti.

Coloro che vorranno ancora condividere il loro account con amici e parenti dovranno aggiungere un piccolo extra ai costi attuali per i piani di visione. La spesa, in Italia, dovrebbe essere di 2 euro per ogni componente aggiunto sul proprio profilo base.

Per arginare questa pratica diffusa Netflix andrà anche da incrementare le sanzioni per i trasgressori che, mediante diverse tecnologie (dalla VPN alla modifica degli indirizzi IP) andranno a condividere senza permesso il loro profilo con amici, parenti o sconosciuti. Tra le sanzioni previste non è da escludere ovviamente quella più gravosa, ossia l’esclusione dell’utente incriminato dalla piattaforma, il cosiddetto ban definitivo dal servizio.