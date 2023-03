Iliad, la compagnia telefonica più amata dagli italiani ha creato una nuova imperdibile offerta a prezzo fisso per sempre, una delle caratteristiche che l’ha portata ad avere 7,5 milioni di clienti negli ultimi anni.

Una delle cose che piace di più agli italiani è la trasparenza della compagnia, che non solo propone tariffe vantaggiose ma attua una politica che ha fidelizzato milioni di clienti in tutta la nazione.

Iliad è stata inoltre recentemente premiata dalla classifica annuale di Open Signal come primo operatore in Italia per disponibilità di rete mobile.

L’ultima offerta pubblicizzata sul sito ufficiale ti da diritto ad avere 150 GB in 5G e minuti ed SMS illimitati verso tutti, pagando solo 9,99 al mese. Anche questa promozione, che prende il nome di Giga 150, ha la clausola contrattuale del “per sempre”, quindi non dovrai mai preoccuparti degli aumenti di prezzo.

Ecco come attivarla

Grazie alla sua grande copertura, Iliad riesce anche a garantire il 5G sui dispositivi compatibili, rendendo così l’offerta accessibile non solo agli smartphone che utilizzano 4G e 4G+ ma anche a quelli di ultima generazione. Superati i 150 GB, il costo della navigazione sale a 0,90 euro ogni 100MB.

Ricordiamo inoltre che i minuti e gli sms sono illimitati e gratuiti per tutti, sia fissi che mobili italiani e stranieri. Fuori dall’Italia hai a disposizione anche 10 GB in roaming.

L’attivazione, così come per qualsiasi altra offerta, può essere richiesta direttamente sul sito, infatti sarà sufficiente compilare il form per poter firmare il contratto per il cambio gestore o per l’attivazione di una nuova SIM.