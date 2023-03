Oggi si parla di Jeep Compass 4Xe, una plug-in hybrid con motore endotermico accompagnato da un motore elettrico. Quest’auto ci ha lasciato molti punti di domanda ma sembra che sia la vera ibrida ad oggi sul mercato.

Partendo dall’allestimento, è quello “S“, il più bello, il più accessoriato e comunque quello più adatto ad un uso cittadino al 100% e senza rinunciare ad uno spirito più extreme parlando proprio di Jeep. Il design è davvero bellissimo con le linee e lo stile: il nero è davvero pazzesco con la parte centrale opaca e con tanti richiami all’azzurro. Le feritoie sul davanti sono un classico di Jeep e richiamano l’elettrico con il blu, anche sugli specchietti dove ci sono anche le telecamere. La calandra è bella grande con i fari di contorno che sono allungati e stretti di tipo LED con il DRL integrato e fanno davvero tantissima luce anche in caso dei nebbia. I cerchi sono neri satinati da 19 pollici. Non poteva mancare il tettuccio apribile, il quale non rovina le linee dell’auto. Da un lato la bocchetta per la benzina e dall’altro quella per la ricarica elettrica.

Il bagagliaio è elttroattuato e con 420 litri di capienza. C’è tanto spazio anche nel vano sotto e c’è anche il subwoofer. Internamente gli spazi, tutti in pelle, non sono per niente male. In tre dietro si sta abbastanza comodi e si può notare la doppia porta USB, sia C che A. Lato guida si vede molto la mano di Jeep sui materiali, davvero ottimi. La qualità è dunque molto buona ma probabilmente è ancora dietro ai concorrenti. Il volante è un po’ troppo grande, anche se sono presenti tutti i tasti che servono. Gli schermi sono rispettivamente sul frontale da 10.25 pollici e sull’infotainment da 10,1 pollici. Presente il clima bi-zona, la ricarica wireless direttamente sotto e anche qui due USB tipo A e tipo C. C’è anche la levetta per le modalità di guida, oltre alla modalità per le marce ridotte di Jeep e il 4×4. A fianco al volante altri tasti per avviare le due modalità Hybrid ed Electric.

Passando all’infotainment, che è il plus, ecco Android Auto ed Apple CarPlay wireless. Il nuovo UConnect 5 è basato su Android e ci è piaciuto tantissimo: uno dei più ricchi e belli sul mercato. C’è la possibilità di gestire ogni singola pagina con tanto di layout con anche dei widget selezionabili da una lista a nostro piacimento. Sulla parte alta ci sono tutti gli accessi rapidi, anche ai sedili che sono rinfrescanti e riscaldabili. Ci sono anche tante applicazioni che fanno somigliare il sistema ad un vero e proprio smartphone. In più è presente anche Alexa come assistente vocale, il tutto insieme anche all’app da remoto per smartphone. Il sistema audio è di Alpine Sound System.

In merito al motore, il benzina è un 1.3 con 270nm di coppia mentre l’elettrico eroga 250nm di coppia. La potenza totale è di 240 cavalli con 44kW di elettrico. La batteria è da 11,45 kW, un ibrido ma quello per eccellenza visto che questa Jeep Compass in versione S è un SUV medio e rappresenta al meglio il “Know How” di Jeep esprimendosi anche in modo fashion e cool. Sui consumi abbiamo qualche dubbio: il nostro utilizzo ha mostrato 370 km di autonomia, non molti secondo il nostro parere. La capienza del serbatoio è di 40 litri per cui ad oggi potrebbe non assicurare grandissime percorrenze.

Il motore elettrico ci ha un po’ deluso visto che viene utilizzato un po’ troppo dal sistema. Infatti anche a 130 km/h ad esempio viene utilizzato in parte il motore elettrico, e questo comporta che in un viaggio viene consumato praticamente subito.

In conclusione ci sono alcuni dubbi in più rispetto alle concorrenti: il prezzo è di 44.776 euro, ma si parte comunque da 46.300 euro in su. Il prezzo è alto ma a farlo è sicuramente il marchio Jeep, il quale in questo caso dovrebbe però fare un passo in più soprattutto per i materiali e per gli interni. Per quanto riguarda l’infotainment, è sicuramente l’arma in più.