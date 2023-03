Iliad ha deciso di proporre a tutti i suoi utenti una nuova tariffa in questo mese di marzo. I listini ufficiali del provider francese prevedono ora la tariffa Flash 130 come promozione di riferimento. Questa tariffa conferma lo schema classico di Iliad con soglie di consumo quasi illimitate e con prezzi da vero e proprio ribasso per tutti.

Iliad, a marzo la tariffa con 130 Giga e 5G gratis

La Flash 130 abbassa ancora di più i costi per i suoi clienti. Gli abbonati riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 130 Giga per navigare in internet con le velocità massime di rete. Disponibili per i clienti anche 6 Giga per navigare in roaming dai paesi UE.

Con la Flash 130, Iliad ha deciso di confermare anche un servizio molto ambito dal pubblico: la garanzia delle reti 5G a costo zero. Laddove disponibili sul territorio e laddove presente la copertura, gli abbonati del provider potranno navigare con le linee più veloci di sempre senza alcun costo aggiuntivo rispetto alla ricaricabile.

A differenza di altri provider la strategia commerciale di Iliad è differente. Se gestori tra cui TIM e Vodafone continuano a prevedere il 5G con una piccola spesa extra da aggiungere ai costi della propria ricaricabile di riferimento, la tecnologia per la navigazione in casa Iliad sarà disponibile senza alcun genere di costo aggiuntivo. Inoltre, Iliad si è impegnata a mantenere il 5G gratis a tempo indeterminato per vecchi e nuovi clienti.