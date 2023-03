Alcune persone credono che tutti i centesimi siano realizzati interamente in rame, praticamente ogni moneta da un centesimo prodotta dalla fine del 1982 ha una composizione composta dal 97,5% di zinco e dal 2,5% di rame.

Il colore ramato dei penny americani per esempio è semplicemente una sottile placcatura di rame su un nucleo di zinco al 99,2% e rame allo 0,8%.

Sopratutto i penny di rame più vecchi sono per il 95% rame e per il 5% qualcos’altro.

Per essere precisi: i penny di rame prodotti fino al 1962 avevano un saldo del 5% di stagno e zinco, e dal 1962 al 1982 il 5% in più di materiale era interamente di zinco.

Il loro valore intrinseco è comunque superiore al valore nominale, il che rende utile controllare se si ha in casa qualche penny precedente al 1982.

Queste vecchie monete stanno diventando sempre più difficili da trovare poiché sempre più persone cercano pezzi rari da rivendere.

Puoi fonderli per rivendere il rame?

E’ illegale fondere monete da 5 centesimi anche solo per il loro valore in rame, se vieni sorpreso a rottamare centesimi, potresti finire per pagare una multa o andare in prigione.

In america per esempio, a causa del crescente valore del rame e di altri metalli, già nel 2006 il governo degli Stati Uniti ha imposto una sanzione per la fusione di penny o nichel: una multa fino a 10.000 dollari o fino a cinque anni di carcere.

La zecca degli Stati Uniti ha preso in considerazione l’idea di interrompere la produzione di penny a causa dell’alto prezzo di conio della moneta, ma deve ancora farlo ufficialmente.