Confezione da 150 BATTERIE alcaline AAA al 32% di sconto, 0,14€ per batteria

Le offerte di Amazon oggi sono tra le migliori in assoluto, soprattutto se si prende in esame una in particolare: 150 batterie alcaline in offerta.

Energia in quantità grazie alla grande offerta di Amazon: 150 batterie alcaline sono disponibili in un’unica confezione a prezzo bomba

Succede ormai molto spesso che Amazon con il suo marchio lanci delle offerte straordinaria, le quali dunque arrivano a nome di Amazon Basics. Oggi tocca ad alcune batterie alcaline di tipo AAA, le quali sono incluse in un’unica confezione. Si tratta di 150 unità, le quali arrivano con un grande sconto che porterà gli utenti a volerle acquistare assolutamente.

Ricordiamo che le batterie in questione hanno una potenza massima da 1,5 V, disponibili in una confezione per utilizzo industriale o intensivo. Le prestazioni sono a lunga durata e consentono quindi un ampio utilizzo dei dispositivi elettronici nelle quali vengono installate. Possono essere conservate per un massimo di cinque anni con prestazioni affidabili. Non si tratta ovviamente di batterie ricaricabili, per cui non sono adatte a coloro che si aspettano di poterla riutilizzare dopo il loro esaurimento. Per quanto riguarda il prezzo, si tratta di un’occasione eccezionale offerta da Amazon, la quale vede un 32% di sconto con un prezzo che arriva a 20,30€. Ciò significa quindi che ogni batteria nella confezione costerà 0,14 €. Per poter completare l’acquisto dovete solo aggiungere il tutto al carrello.