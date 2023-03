WhatsApp, SPIARE GRATIS il partner non è mai stato così semplice

Moltissimi utenti sono stati in grado di capire quanto WhatsApp stia riuscendo a dare una nuova impronta alla sua applicazione. Effettivamente è davvero difficile battere il colosso, il quale sta dimostrando di avere dalla sua parte tutti i suoi utenti.

Si tratta di più di 2 milioni di persone sparse in giro per il mondo, le quali sanno benissimo di poter dare il loro apporto semplicemente non dando adito alla concorrenza di raggiungere determinati livelli. Ricordiamo infatti che in questo momento anche Telegram sta riuscendo a far notare la sua potenza, la quale non è più un mistero. Secondo quanto riportato però ci sarebbero tantissime grandi opportunità che WhatsApp avrebbe deciso di mettere a disposizione del suo pubblico, oltre alla grande processione che è stata vista durante Giustiniani. Ricordiamo infatti che il colosso è riuscito a far fuori tantissime applicazioni che prima consentivano anche di spiare senza troppi problemi le persone.

WhatsApp: la nuova app per spiare i movimenti delle persone

Oggi queste non esistono più ed è proprio per questo che tutti si sentono finalmente liberi di non dover stare a controllare che il proprio smartphone non sia continuamente preso da salto. A tal proposito ricordiamo che però qualcosa esiste, o meglio qualcosa che può in un certo qual modo consentire a chiunque di spiare quelli che sono i propri movimenti all’interno della famosissima chat.

L’app è Whats Tracker, la quale consente di selezionare alcuni numeri da spiare. Potrete quindi sapere gli orari precisi in cui gli utenti spiati entreranno o usciranno da WhatsApp.