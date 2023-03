Leggere i messaggi di WhatsApp di un altro utente da remoto è possibile? la risposta è positiva, previa installazione sullo smartphone di un’applicazione pensata ad hoc, stiamo parlando di KidsGuard Pro di ClevGuard, azienda leader nel settore del parental control, con una forte specializzazione nel monitoraggio delle attività che i figli compiono con il proprio dispositivo mobile.

Sebbene sia consigliato limitare l’accesso agli smartphone da parte dei più piccoli, spesso questi prodotti sono talmente entrati nella nostra quotidianità da risultare quasi indispensabile ed imprescindibile. Ecco allora che può tornare molto utile un software di parental control, utilizzabile sia per controllare i propri figli, che allo stesso tempo poter spiare da remoto le chat di WhatsApp.

Come accedere alle chat di WhatsApp

Il funzionamento dell’applicazione non potrebbe essere più semplice, infatti l’utente deve installare KidsGuard for WhatsApp all’interno dello smartphone che si vuole controllare, in modo così da avere libero accesso a tutti i messaggi scambiati, scoprendo i messaggi vocali, le chat, gli stati del profilo, registrare le chiamate vocali e molto altro ancora, tutto senza necessità di effettuare il root dello smartphone controllato. Per maggiori informazioni collegatevi qui.

Il monitoraggio parte da WhatsApp ma si estende anche verso tantissime altre applicazioni, grazie all’applicazione KidsGuard Pro for Android, come Instagram, Facebook, Facebook Messenger, Youtube, Tiktok, Tinder, Viber, Wechat, Snapchat e similari.

Una volta messa in atto la prima parte della procedura, basterà collegarsi al pannello di controllo di KidsGuard Pro da un qualsiasi browser, inserendo le credenziali ottenute in fase di registrazione ed il gioco è fatto. Nulla di più semplice ed elementare, alla portata di ogni singolo individuo. Ricordiamo ad ogni modo che è vietato per legge spiare lo smartphone di un utente inconsapevole, la procedura elencata è da ritenersi valida solo per uso protettivo verso i propri figli minorenni.

Le altre funzioni di KidsGuard

KidsGuard Pro non è solamente il monitoraggio di WhatsApp o delle app relative ai social network, mette a disposizione di tutti gli utilizzatori anche numerose funzioni molto interessanti, sempre legate allo stesso ambito. E’ possibile monitorare gli SMS e le chiamate, accedendo allo storico dei messaggi testuali, nonché eventualmente registrando le chiamate vocali, controllare la fotocamera, scorrendo la galleria fotografica (con foto, video e screenshot), scattando istantanee eventualmente da remoto, oppure anche monitorare l’uso generale dello smartphone. In questo caso il genitore può scoprire quali sono le applicazioni più utilizzate e per quanto tempo effettivo, in modo da riconoscere se lo smartphone, ad esempio, viene utilizzato nel corso delle ore scolastiche, ed in che modo.

In ultimo segnaliamo la funzione più importante, la geolocalizzazione, soluzione ideale per sapere se il vostro figlio si trovi effettivamente a scuola, o nel caso sia uscito con amici, conoscere in ogni suo momento la sua posizione potrà farvi stare con il cuore molto più tranquillo. Approfondendo tale funzionalità, è possibile attivare l’opzione Geofence, in modo da conoscere anticipatamente se l’utente si stia allontanando a tutti gli effetti da una specifica area, ricevendo immediatamente una notifica d’allarme sul pannello di controllo.

KidsGuard Pro for Android – conclusioni e prezzi

KidsGuard Pro è una applicazione completa e assolutamente funzionale, nel nostro caso abbiamo potuto testare la versione per Android, ma risulta essere disponibile anche per smartphone iOS, senza differenze o limitazioni particolari. La sua facilità di utilizzo rappresenta il punto principale di forza, che la avvicina ulteriormente alle richieste di una community non propriamente esperta con lo smartphone.

Per poter fruire pienamente di ogni singola funzione dell’app è necessario sottoscrivere un abbonamento, i piani attualmente disponibili sono i seguenti:

12 mesi – 93 euro.

– 93 euro. 3 mesi – 46 euro.

– 46 euro. 1 mese – 27 euro.

La soluzione più conveniente è ovviamente quella da 12 mesi, poiché si andrebbe a pagare il servizio 7,8 euro al mese, contro i 15,78 euro al mese della variante da 3 mesi, o i 27 euro al mese di quella singola. Per acquistare KidsGuard Pro per Android, collegatevi qui.