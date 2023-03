L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di proporre per il mese di marzo una promozione davvero interessante. In particolare, per un periodo di tempo limitato l’operatore ha deciso di offrire 50 GB extra a tutti i nuovi clienti che arriveranno una delle promo flash attualmente disponibili. Vediamo quo do seguito i dettagli.

Very Mobile, in arrivo 50 GB extra per tutti i nuovi clienti dell’operatore

Marzo è iniziato con il botto per l’operatore telefonico virtuale di WindTre. Come già accennato in apertura, infatti, Very Mobile ha da poco deciso di offrire ben 50 GB di traffico dati extra. Questa quantità di giga per navigare sarà offerta gratuitamente a tutti i nuovi clienti che decideranno di attivare una delle offerte mobile flash al momento disponibili. Il costo per il rinnovo mensile di questa offerta è di 6,99 euro.

Tra queste, c’è ad esempio l’offerta mobile denominata Very 6,99 MNP. Questa offerta include solitamente 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Ora, però, gli utenti che la attiveranno avranno a disposizione ben 150 GB di traffico dati da utilizzare sempre per navigare sempre in 4G. Oltre a questo, l’offerta include sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Un’altra offerta coinvolta in questa nuova promozione è Very 9,99 MNP. In questo caso, i nuovi utenti che la attiveranno avranno ora a disposizione addirittura 270 GB per navigare in tutta tranquillità e senza problemi. Anche in questo caso, gli utenti avranno a disposizione minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo mensile di questa offerta è invece di 9,99 euro.