Il nuovo smartphone Realme GT3 è finalmente ufficiale e dispone della potenza di ricarica più grande tra tutti gli smartphone. Parliamo di ben 240 Watt.

Prima di concentrarci sulla ricarica, che è ovviamente il piatto forte di questo Realme, andiamo a scoprire tutte le altre caratteristiche della scheda tecnica.

Realme GT3 finalmente ufficiale

Il dispositivo in questione monta uno schermo OLED da 6.74 pollici con touch sampling rate 360 Hz, luminosità 500 nit (1.400 di picco), 100% P3. Dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 8+ con 8/12/16 GB di memoria RAM e 128/256/512 GB di memoria interna. Sul retro troviamo 3 sensori fotografici rispettivamente di 50 megapixel il principale, 8 megapixel il grandangolo e 2 megapixel il sensore microscopio.

La fotocamera anteriore è di 16 megapixel. Lato connettività dispone di dual 5G, Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C. Infine l’NFC è a 360°, il che ne semplifica l’uso in qualsiasi posizione; le specifiche di Wi-Fi e Bluetooth indicate sono invece in attesa di conferma. In compenso non c’è il jack audio, né lo slot microSD. Come anticipato precedentemente ha una batteria da 4.600 mAh con 240 Watt SuperVOOC. Tradotto in termini pratici, bastano 80 secondi per caricare il realme GT3 del 20%, e per una ricarica completa 0-100% sono necessari solo 9 minuti e 30 secondi.

Il cavo in dotazione, da 12 Ampere, è realizzato ad-hoc, ed avendo incluso il chipset GaN sia nel telefono che nell’adattatore, quest’ultimo risulta più piccolo di quello da 150W. Per contenere le temperature durante una ricarica così rapida c’è un sistema di raffreddamento a liquido, ma per la massima sicurezza il realme GT3 include anche un design ignifugo, oltre a 13 sensori di temperatura e 60 livelli di protezione. Purtroppo al momento non abbiamo i prezzi precisi per l’Italia, se non l’indicazione della cifra di partenza, che dovrebbe essere di 649 dollari, che forse diventeranno 699 euro per il modello 8/128 GB.