LUCI solari da esterno, 4 PEZZI a soli 5 euro l'UNA su Amazon

Oggi potrete acquistare delle luci LED da esterno ricaricabili con la luce del sole, il tutto direttamente su Amazon ad un prezzo straordinario.

Le grandi opportunità arrivano ogni giorno da parte di Amazon, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia e le chicche interessanti. Proprio per non perderne neanche una, ecco il nostro canale Telegram ufficiale che include al suo interno tutte le offerte migliori di giornata. Per entrare basta cliccare qui.

Le luci solari LED disponibile su Amazon sono quattro e oggi costano davvero poco, ecco il prezzo totale

La promozione che vede oggi le luci solari LED da esterno è una di quelle da prendere subito al balzo. Infatti si tratta di faretti solari a LED che possono essere utilizzati senza l’ausilio della corrente elettrica visto che si ricaricano con il sole. Tutto ciò è possibile grazie al piccolo pannello solare che è installato sulla parte superiore, la quale dunque potrà consentire alle persone di avere l’illuminazione istantanea anche quando passa un individuo, disponendo le lampade del sensore di movimento. Queste luci LED hanno un’illuminazione di 180° e sono in grado di illuminare anche 20 o 30 m² di spazio esterno durante la notte.

La batteria è ricaricabile e agli ioni di litio, con 6-8 ore di luce di cui necessiterà per ricaricarsi. Ricordiamo dunque che le lampade sono quattro e grazie al coupon del 30% che dovete applicare nella pagina Amazon, raggiungeranno un prezzo davvero incredibile. Si tratta di poco più di 5 euro cadauna, per un totale di poco più di 20 €. Per completare l’acquisto, dovete solo aggiungerle ora al carrello.