Nel mese di marzo Iliad ha proposto una sostanziale modifica ai suoi listini. La principale tariffa del provider francese è ora la Flash 130. Questa promozione, che ha sostituito a listino la vantaggiosa Giga 150, rappresenta per gli utenti una grande occasione per quanto concerne le soglie di consumo e per i prezzi mensili, ora ancora più bassi che in passato.

La Flash 130 prevede nel dettaglio chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili con 130 Giga per navigare in internet con le velocità massime. Il costo per il rinnovo mensile degli abbonati sarà di soli 8,99 euro ogni trenta giorni.