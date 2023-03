I sogni dei bambini possono predire eventi che accadranno quasi 40 anni nel futuro? Sì, secondo i risultati del mio ultimo studio pubblicato sulla rivista eClinicalMedicine di The Lancet.

Più specificamente, ha dimostrato che i bambini che sperimentano regolarmente brutti sogni e incubi tra i sette e gli 11 anni, possono avere quasi il doppio delle probabilità di sviluppare un deterioramento cognitivo (la caratteristica principale della demenza) quando raggiungono i 50 anni.

Come retroscena di queste sorprendenti scoperte, nel 2022 ho scoperto che gli adulti di mezza età e gli anziani che sperimentano frequenti brutti sogni e incubi potrebbero avere più del doppio delle probabilità di sviluppare demenza o Parkinson in futuro.

Dato che un’ampia percentuale di persone che sperimentano incubi regolari da adulti riferiscono di aver avuto incubi regolari anche da bambini, questo fa chiedere se fare molti brutti sogni durante l’infanzia possa predire lo sviluppo della demenza o del morbo di Parkinson più avanti nella vita.

In un nuovo studio, sono stati usati i dati del noto studio di coorte britannico del 1958, che segue la vita di tutti i bambini nati in Inghilterra, Scozia e Galles durante la settimana dal 3 al 9 marzo 1958.

Quando i bambini avevano sette anni (1965) e 11 (1969), le loro madri hanno risposto a una serie di domande sulla loro salute, incluso se avevano avuto brutti sogni nei tre mesi precedenti (sì/no).

Dei risultati schiaccianti

Sono stati ragguppati i 6991 bambini in base alla frequenza con cui hanno sperimentato brutti sogni all’età di sette e 11 anni: “mai”, “occasionale” o “persistente”. Ed è stato utilizzato un software statistico per determinare se i bambini con brutti sogni più frequenti avevano maggiori probabilità di sviluppare un deterioramento cognitivo o ricevere una diagnosi di Parkinson prima dei 50 anni (2008).

I risultati sono stati chiari. Più regolarmente i bambini facevano brutti sogni, più era probabile che sviluppassero un deterioramento cognitivo o ricevessero una diagnosi di morbo di Parkinson.

Sorprendentemente, rispetto ai bambini che non hanno mai avuto brutti sogni, quelli che hanno avuto brutti sogni persistenti avevano il 76% in più di probabilità di sviluppare un deterioramento cognitivo e il 640% in più di probabilità di sviluppare il Parkinson. Questo modello era simile sia per i ragazzi che per le ragazze.

Questi risultati suggeriscono che avere regolarmente brutti sogni e incubi durante l’infanzia può aumentare il rischio di sviluppare malattie cerebrali progressive come la demenza o il morbo di Parkinson più avanti nella vita. Sollevano anche l’intrigante possibilità che la riduzione della frequenza dei brutti sogni durante i primi anni di vita possa essere una prima opportunità per prevenire entrambe le condizioni.