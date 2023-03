Uno degli operatori di telefonia mobile più in voga in Italia che si appoggia alla rete WINDTRE è Very Mobile. Tutte le offerte dell’operatore sono senza vincoli e non presentano alcun costo nascosto.

Inoltre, chi le sottoscrive potrà avere massima trasparenza. Queste tariffe si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese e si potrà recedere il contratto in ogni momento senza alcuna penale o spesa accessoria. La scelta di promozioni per quanto concerne Very Mobile è particolarmente ricca ed è possibile confrontarle efficacemente per riuscire a trovare quella che fa maggiormente al caso nostro.

Very Mobile, ecco le offerte low cost dell’operatore telefonico di WindTre

Così come accade per altri operatori low cost, Very Mobile ha deciso di rendere diverse le sue offerte in base all’operatore di provenienza. Per chi arriva da un altro gestore, dovrà necessariamente effettuare la portabilità del numero, la quale viene eseguita in via del tutto gratuita dall’MVNO entro un massimo di tre giorni lavorativi. Le offerte di Very Mobile per chi effettua il passaggio da Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce e Postemobile sono:

Very 6,99 include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 6,99 euro al mese . Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite con acquisto online. In Ue avete a disposizione 6,4 GB per navigare in roaming.

include minuti e SMS illimitati e a . Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite con acquisto online. In Ue avete a disposizione 6,4 GB per navigare in roaming. Very 7,99 include minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 7,99 euro al mese . Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite con acquisto online. In Ue avete a disposizione 7,3 GB per navigare in roaming.

include minuti e SMS illimitati e a . Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite con acquisto online. In Ue avete a disposizione 7,3 GB per navigare in roaming. Very 9,99 include minuti e SMS illimitati e 220 GB in 4G a 9,99 euro al mese . Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite con acquisto online. In Ue avete a disposizione 9,1 GB per navigare in roaming.

include minuti e SMS illimitati e a . Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite con acquisto online. In Ue avete a disposizione 9,1 GB per navigare in roaming. Very 4,99 include minuti e SMS illimitati e 1 GB in 4G a 4,99 euro al mese. Attivazione, spedizione e SIM sono gratuite con acquisto online. In Ue avete a disposizione tutti i minuti e i Giga inclusi per navigare in roaming.

Per chi, invece, viene da TIM, Vodafone, Kena Mobile, WindTre, Spusu e ho. Mobile le offerte sono: