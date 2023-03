Smart Plug, una presa smart che può essere controllata direttamente da remoto tramite l’applicazione ufficiale, o comunque uno smartphone, può essere acquistata ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti in Italia, poiché al giorno d’oggi costa solamente 9€ su Amazon.

Smart Plug, prodotto semplice in offerta a 9€

Acquistare una smart plug può rappresentare il primo passo verso la casa domotica, la soluzione ideale per spendere poco ed avvicinarsi ad un mondo connesso, controllabile semplicemente anche tramite gli assistenti vocali, come Google Assistant o Amazon Alexa, appoggiandosi altresì su un marchio fortemente conosciuto nel mondo: Tp-Link.

Il prodotto in promozione in questi giorni è appunto la smart plug TP-Link Tapo, una presa intelligente completamente WiFi da 10A e 2300W (il modello è precisamente Tapo P100), con tutte le funzionalità di base che ci saremmo aspettati da un dispositivo di questo tipo. Per controllarla è possibile fare affidamento sull’applicazione ufficiale, ed allo stesso modo è presente un pulsante fisico sul lato sinistro della presa.

Il prezzo attuale è decisamente conveniente, infatti può essere acquistata a soli 9,90 euro, contro i 12,99 euro previsti di listino (con una riduzione del 24%). L’acquisto può essere completato QUI. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato, di conseguenza consigliamo agli utenti di valutare rapidamente la scelta, in modo da non restare completamente tagliati fuori.