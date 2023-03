Esiste una nuova illusione ottica che vede come protagonista un orso. Ricordi l’abito virale che ha fatto il giro di Internet nel 2015? L’ultima illusione ottica che gira sui social media è una vecchia opera d’arte, diventata virale nel 2017. Cinque anni dopo, è ancora molto discusso.

Intitolata A Hunting We Will Go with Trapper John, l’immagine è diventata virale per la prima volta nel 2017 dopo essere stata pubblicata da Playbuzz.

Il puzzle mostra Trapper John che caccia nella neve con indosso un paio di ciaspole e un fucile.

Soprannominato “il più grande assassino di orsi del mondo“, è l’ultimo nemico degli orsi, quindi i giocatori devono individuare dove si trova l’animale prima che John incontri la sua morte.

Riesci a trovare l’orso?

L’orso bruno è abilmente camuffato sul lato destro da una parete rocciosa.

Mentre HITC ha individuato immediatamente l’animale, non eravamo convinti che fosse davvero la risposta poiché l’orso è capovolto, come se fosse morto sulla schiena.

Fa ridere perché il puzzle afferma che l’orso è pronto a dare la caccia a Trapper John. Non è la prima volta che queste illusioni ottiche lasciano a bocca aperta, dopotutto, sono state create appositamente per confondere il cervello.

Secondo studi recenti, ciò che vediamo non è per forza la realtà, ma una semplice interpretazione del cervello, che spesso può essere ingannato se sottoposto a determinate condizioni come in questo caso.

In ogni caso, allenarsi a riconoscere il prima possibile queste illusioni è un ottimo modo per passare il tempo e rimanere concentrati mentalmente.