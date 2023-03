MediaWorld è pronta per dire la sua nel mercato della rivendita di smartphone, e di elettronica in generale, mettendo sul piatto una campagna promozionale veramente unica, ricchissima di occasioni e di prezzi sempre più concorrenziali, su cui i vari utenti possono fare affidamento.

I nuovi sconti di cui vi parleremo all’interno dell’articolo sono da considerarsi attivi in esclusiva nei negozi MediaWorld ed anche online sul sito ufficiale, in questo modo sarete pronti a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo potrete accedere agli stessi prezzi bassi, anche stando comodamente seduti sul divano di casa (attenzione però alle spese accessorie, ad esempio la consegna a domicilio).

MediaWorld, occasioni imperdibili con i nuovi prezzi bassi

Gli smartphone in promozione da MediaWorld sono tantissimi e qualitativamente molto vari, si parte ad esempio dal brand più conosciuto al mondo, oltre Apple, quale è appunto Samsung. Se siete alla ricerca della migliore offerta per acquistare il foldable del momento, appunto il Galaxy Z Flip4, allora recandovi da MediaWorld potrete spendere soli 979 euro per il suo acquisto definitivo.

Sempre restando nel medesimo brand, segnaliamo comunque la possibilità di acquistare un Galaxy S22, nella variante da 128GB di memoria interna, a soli 749 euro, oppure scendendo verso altri modelli meno costosi, come Galaxy A33 a 299 euro, Galaxy A13 a 195 euro e similari.

Tutti questi dispositivi sono accompagnati da una garanzia legale della durata di 24 mesi, che permette a tutti gli effetti di coprire i singoli difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo.