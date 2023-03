L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente ampliato la propria gamma di offerte inserendo anche la PORT IN 8.99 dedicata esclusivamente ai clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da Iliad e pochi altri.

Oltre alla nuova Italy Mini a 4,99 euro al mese, disponibile sia per nuovi che per già clienti, è stata lanciata dunque anche una nuova offerta operator attack, la prima dell’operatore. Scopriamo insieme cosa comprende.

LycaMobile lancia la nuova PORT IN 8,99

L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico internet mobile, il tutto al prezzo di 8,99 euro ogni 30 giorni. Come con le altre offerte PORT IN, l’attivazione può essere effettuata esclusivamente nei rivenditori aderenti, richiedendo la portabilità del proprio numero telefonico.

Oltre agli attuali clienti Iliad, possono richiederne l’attivazione anche i clienti di CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Fastweb, PosteMobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, MUND_GSM, NTmobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile e tanti altri. Nel caso si fosse già clienti Lycamobile anche con altre offerte attive, dopo aver effettuato la portabilità in uscita verso un altro operatore, per un periodo di 15 giorni dal momento del passaggio questa offerta non può essere attivata.

Per quanto concerne invece la spesa iniziale, è richiesto sempre il costo di una nuova SIM e quello per una prima ricarica, quest’ultima di importo variabile a discrezione del negoziante. Con Lycamobile, operatore virtuale Full MVNO attivo su rete Vodafone in 2G e 4G, i clienti possono raggiungere una velocità massima pari a 60 Mbps, sia in download che in upload. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le offerte.