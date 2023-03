Lenovo Tab M10 Plus è per molti il tablet dei sogni, un prodotto eccellente sotto moltissimi punti di vista, che può indubbiamente catturare l’attenzione di coloro che vogliono poter godere del massimo, con assolutamente il minimo sforzo.

Lenovo Tab M10 Plus, la promozione più inaspettata

Il Lenovo Tab M10 Plus è un tablet di fascia media su cui tanti utenti hanno deciso di puntare, proprio per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo che viene quotidianamente offerto nelle prestazioni finali. La variante attualmente in offerta è di seconda generazione, integra un display da 10,3 pollici, un IPS LCD con risoluzione FullHD, con configurazione di base pari a 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, il tutto condito con un processore abbastanza performante, e connettività 4G LTE (quindi è possibile inserire una SIM mobile).

Il prezzo attuale di listino si aggira attorno ai 279 euro, tuttavia con la promozione attivata nel periodo assistiamo ad uno sconto effettivo di circa 60€, che porta l’ordine da compiere ad un complessivo di soli 219 euro. Per approfittare dello sconto del 22%, COLLEGATEVI QUI.

L’unità venduta da Amazon, come era lecito immaginarsi, viene commercializzata con la solita garanzia di 24 mesi, ed è anche disponibile completamente no brand, in modo tale da essere sicuri di poter ricevere tempestivamente gli aggiornamenti di sistema dal produttore, senza affidarsi all’operatore telefonico (generalmente più lento).